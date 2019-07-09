Для детсадов Азербайджана разработан рацион питания - агентство

9 июля 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предлагать в детских садах по всему Азербайджану одни и те же блюда неправильно, потому, что в некоторых регионах существует дефицит железа.

Об этом, на организованной во вторник пресс-конференции, посвященной годовщине деятельности Агентства пищвой безопасности, сказал председатель структуры Гошгар Тахмазли, сообщает во вторник Trend .

По его словам, недостаток железа в некоторых регионах, в конечном итоге приводит к анемии. «В основном, это заболевание наблюдается у девочек. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году в Азербайджане железодефицитная анемия среди женщин составила 44 процента», - сказал Тахмазли.

Он добавил, что в республике функционирует 1600 детских садов. Агентство планирует выборочно провести мониторинг в 400 детских садах. «Цель -обеспечивать подрастающеее поколение здоровым питанием. Минздрав разработал рацион, которые представлен в Кабмин. Скорее всего он будет принят. В этом случае, рацион будет применяться в детских садах», - сказал глава Агентства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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