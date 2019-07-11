В Азербайджане начнется прием в военные лицеи и Военно-медицинскую школу АМУ

11 июля 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 14 июля проведет приемный экзамен по специальности «фельдшер» в военные лицеи минобороны и Военно-медицинскую школу Азербайджанского медицинского университета, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Экзамены пройдут в Баку и Нахчыване, начнутся в 11:00 и продолжатся два часа.

В них ожидается участие 1845 абитуриентов – 1508 в Баку и 337 в Нахчыване. Из них 86 будут сдавать экзамен в Военно-медицинскую школу, 1759 - в военные лицеи.

Абитуриенты, подавшие заявления для участия в экзамене, должны распечатать пропускной экзаменационный лист с сайта ГЭЦ.

Приходя на экзамен, при себе необходимо иметь два документа - оригинал документа, подтверждающего личность и пропускной экзаменационный лист. В случае отсутствие одного из них или несоответствия между этими документами абитуриент не допускается на экзамен.

В отношении абитуриентов, при входе в здание у которых будут обнаружены мобильный телефон, конспект или другие помогающие средства, будет составлен акт, и они не будут допущены в здание, где будет проходить экзамен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск относительно спокойно
Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Генерал Уолтерс: НАТО поддерживает территориальную целостность Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 10 июля 18:27
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10 июля 10:33
В Баку проходит рабочая встреча в рамках программы НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 10 июля 10:12
На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск сохраняется относительно спокойная обстановка
Нагорно-карабахский конфликт 10 июля 09:48
Закир Гасанов встретился с главой представительства Красного креста в Азербайджане
Общество 9 июля 17:32
Лента новостей
Госагентство Азербайджана готовится к внедрению обязательного медицинского страхования
Экономика 11:14
Правительство Индии рассказало парламенту о переговорах с США по поводу С-400
Другие страны 11:11
Узбекистан первым в СНГ будет производить бумагу из камня
Бизнес 11:01
Британская OEG Offshore обеспечила контракты на 2 млн фунтов стерлингов в Каспийском регионе
Энергетика 10:56
Новруз Мамедов: Благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева в 70-х годах сформировалась экономическая основа будущей независимости Азербайджана
Политика 10:53
В Пакистане в результате ДТП с автобусом погибли 13 человек
Другие страны 10:49
Грузия и Чехия наметили реализацию нового экологического проекта
Финансы 10:48
Новруз Мамедов: В 2019 году самофинансируются 34 города и районов Азербайджана
Политика 10:43
IFC продолжит поддерживать развитие экономики Азербайджана
Бизнес 10:31