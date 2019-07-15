Издан первый номер журнала Агентства пищевой безопасности Азербайджана (ФОТО)

15 июля 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Издан первый номер научно-популярного журнала Агентства пищевой безопасности Азербайджана - "Süfrə", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Журнал предназначен для широкой читательской аудитории.

Журнал учрежден с целью просвещения населения о здоровом питании, пищевой безопасности, а также информировании о мерах по обеспечению населения Азербайджана безопасной пищей, предоставления общественности информации о мерах, проводимых в государственном масштабе в этом направлении.

В номере опубликованы интересные интервью с председателем Агентства Гошгаром Тахмазли, главным тренером футбольной команды «Карабах» Гурбаном Гурбановым, известным эндокринологом Хидаятом Мамедзаде.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит рейды против незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 15:14
Агентство пищевой безопасности обнародовало глобальный список генномодифицированных растений
Общество 10 июля 16:30
В Баку выявлен еще один цех, функционирующий в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 10 июля 11:54
Агентство: За время деятельности Агентства пищевой безопасности усилился контроль над экспортом продуктов в ЕС
Общество 9 июля 16:46
Для детсадов Азербайджана разработан рацион питания - агентство
Общество 9 июля 14:35
В Азербайджане выявлено 12 наименований масла с превышением нормы трансжиров
Экономика 9 июля 13:56
Лента новостей
Мэй считает неприемлемыми слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США
Другие страны 16:14
Телефонизирован поселок вынужденных переселенцев в Гяндже
ИКТ 16:00
Дамаск-Баку-Москва. Мировое турне на конях сирийского путешественника Аднана Аззама (ФОТО)
Путешествия 15:52
Заместитель министра: Процесс приема детей в первый класс практически завершен
Общество 15:47
Инвестиции в развитие области Казахстана превысили $160 млн
Бизнес 15:45
Иран ожидает от Европы практических мер по реализации СВПД
Иран 15:44
Турция нашла запасы газа у побережье полуострова Карпас
Энергетика 15:41
В январе-мае внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $14 млрд
Экономика 15:39
Минэкологии Азербайджана и ООН обсудили проблему опустынивания
Общество 15:39