Издан первый номер журнала Агентства пищевой безопасности Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Издан первый номер научно-популярного журнала Агентства пищевой безопасности Азербайджана - "Süfrə", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Журнал предназначен для широкой читательской аудитории.

Журнал учрежден с целью просвещения населения о здоровом питании, пищевой безопасности, а также информировании о мерах по обеспечению населения Азербайджана безопасной пищей, предоставления общественности информации о мерах, проводимых в государственном масштабе в этом направлении.

В номере опубликованы интересные интервью с председателем Агентства Гошгаром Тахмазли, главным тренером футбольной команды «Карабах» Гурбаном Гурбановым, известным эндокринологом Хидаятом Мамедзаде.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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