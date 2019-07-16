Установлена личность человека, курившего в бакинском метро (ФОТО)

16 июля 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Установлена личность человека, который, нарушая правила пользования «Бакинским метрополитеном», курил в вагоне, передает во вторник Trend со ссылкой на МВД.

В результате оперативно-розыскных мер, предпринятых сотрудниками Отдела полиции в «Бакинским метрополитене», было установлено, что куривший в вагоне сигарету пассажир - ранее судимый житель Сабунчинского района Фараджуллаев Джейхун Фагиф оглы.

Стало известно, что видеозапись была сделана 15 июля в вагоне, движущемся между станциями «28 мая» и «Азии Асланов». Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции, где он признался в содеянном.

По факту в отношении Фараджуллаева составлен протокол по статье 306.4 Кодекса административных правонарушений – нарушение правил пользования метрополитеном, курение в переходах, платформах и вагонах.

МВД, обращаясь к гражданам, призывает их сообщать о любых противоправных действиях и нарушениях на территории метрополитена сотрудникам полиции.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)

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