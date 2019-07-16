Госслужба трудовой инспекции Азербайджана восстановила на работе 77 незаконно уволенных граждан

16 июля 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения проводит целенаправленные мероприятия по защите трудовых прав граждан, в том числе и по обеспечению выплаты работодателями просроченной задолженности по заработной плате и других социальных выплат, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

За первое полугодие текущего года Госслужба, на основе полученных от граждан обращений, обеспечила выплату 51 400 манатов социальных выплат, задержанных работодателями.

За отчетный период 93,1% задержанных выплат социального характера составили зарплаты, остальная часть - невыплаченные работодателями социальные пособия и компенсации, а также выплаты за ущерб.

Помимо этого, за отчетный период Госслужба обеспечила восстановление на работе 77 незаконно уволенных граждан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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