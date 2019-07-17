В будущем году АН Азербайджана отметит 75-летие

БАКУ /Trend/ - В будущем году будет отмечаться 75-летний юбилей НАНА, сообщает в среду Trend.

На сегодняшнем заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана был обсужден «План мероприятий в связи с проведением 75-летнего юбилея НАНА».

Было отмечено, что 27 марта 2020 года исполнится 75 лет со дня создания НАНА. Для того, чтобы отметить юбилей на высоком уровне, Президиуму были представлены предложения, и по итогам обсуждений был составлен ипринят план мероприятий.

Для выполнения работы, указанной в документе, были даны поручения по осуществлению необходимых научных, научно-организационных и прочих мероприятий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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