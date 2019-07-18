Генпрокуратура: Следственные мероприятия по факту самоубийства школьницы продолжаются

БАКУ/Trend/ -

Как сообщалось ранее, подозреваемой по уголовному делу, возбужденному в связи с самоубийством ученицы восьмого класса средней школы 162 Сабаильского района Баку Элины Гаджиевой, была признана директор школы Севиндж Аббасова. В ее отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили Trend в четверг в Генеральной прокуратуре, для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех фактов следственная группа проводит интенсивные следственные мероприятия с участием специалистов Управления образования Баку.

В то же время сообщается, что заключения назначенных по делу экспертиз после поступления в следственные органы были представлены для ознакомления Севиль Гусейновой, при участии ее адвокатов, что не повлекло за собой жалоб и ходатайств со стороны защиты.

Расследование по факту самоубийства продолжается

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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