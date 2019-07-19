В Азербайджане пройдут очередные пробные экзамены по приему на госслужбу

19 июля 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В целях эффективной подготовки к этапу тестовых экзаменов для лиц, желающих поступить на государственную службу, будут проведены очередные испытательные экзамены.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), пробные экзамены по группам AA, AB, AC, BA и BB пройдут 26 июля в 10:00.

Кандидаты будут сдавать экзамены в электронной форме в специальных компьютеризированных залах в здании ГЭЦ по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде 28, Насиминский район города Баку.

Регистрация на участие в экзамене завершится 26 июля в 09:00.

На экзамене будут использованы повторные тестовые задания.

Отметим, что желающие принять участие в экзамене, должны создать «личный кабинет» на сайте ГЭЦ. При этом в кабинете открывается денежный счет. После создания кабинета и перечислении необходимых средств на счет можно пройти онлайн регистрацию на сайте ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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