Хиджран Гусейнова: Порой журналистские публикации приводят к негативным последствиям

БАКУ /Trend/ - Порой информация, распространенная в медиа не только не помогает решению проблем женщин и детей, но и приводит к негативным последствиям.

Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в пятницу Trend.

Отметив, что информация, в частности, связанная с проблемами женщин и детей, играет в обществе большую роль, глава комитета призвала журналистов быть ответственными в таких делах.

«Учитывая влияние прессы и журналистов на общественное мнение, полагаю, что журналист должен нести ответственность за свои публикации, не быть безучастным к человеческим судьбам. Необходимо учитывать, что за каждым фактом стоит живой человек. Для этого от представителя прессы требуется, как профессионализм, так и гуманизм. Поэтому, комитет регулярно проводит просветительские тренинги для повышения профессионального уровня журналистов, совершенствования знаний в определенных сферах», сказала Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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