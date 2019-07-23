В Азербайджане реконструируется региональный центр реабилитации инвалидов

БАКУ/Trend/ - Одним из основных направлений социальной политики Президента Ильхама Алиева является совершенствование системы реабилитации для инвалидов.

Как сообщает во вторник Trend, в рамках работы в этом направлении, реконструируется Шекинский региональный центр реабилитации инвалидов, министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. В центре, который предназначен для оказания реабилитационных услуг инвалидам из Шеки и прилегающих районов, с применением передовых физиотерапевтических методов, будут созданы условия для реабилитации на высоком уровне.

В учреждении, наряду с оказанием комплексных социально-медицинских реабилитационных услуг, также будет проводится агитация за здоровый образ жизни.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.