На XI международном музыкальном фестивале в Габале выступят музыканты 11 стран (ФОТО)

23 июля 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Музыка, звучащая в различных точках мира, оживет в своеобразном и пленительном исполнении в Габале, и в этом году обогатив вкус каждого меломана, сообщает во вторник Trend.

Торжественная церемония открытия XI международного музыкального фестиваля в Габале, проводимого при организации Фонда Гейдара Алиева и "Gilan Holding", состоится 1 августа в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева.

В фестивале примут участие выступающие в различных музыкальных жанрах видные музыканты, солисты, дирижеры, будут участвовать приглашенные из Турции, Китая, Литвы, Узбекистана, Украины, Швейцарии, Италии, США, Израиля, России и Азербайджана всемирно известные дирижеры Фахреддин Керимов, Дмитрий Яблонский, Алвисе Каселлати, а также такие музыканты как Оксана Яблонская, Жанна Гандельман, Эдуард Вулфсон, Анна Кошкина, Жанна Миниотас, Борис Андрианов, Сим Хелен, Ирина Стародуб, Мария Буйносова, Умид Исраилов, Модестас Седлевичиус, Нингву Ду, Догу Каптанер, Фырат Семерчиоглу и другие.

В концертах, которые пройдут в рамках фестиваля, свое мастерство продемонстрируют Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. У.Гаджибейли, Азербайджанский государственный камерный оркестр им. Г. Гараева, студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли, симфонический оркестр «Киевские виртуозы», кларнетный квартет "Clarte", турецкое трио «Миракулум».

Внимание зрителей интересными выступлениями привлекут народные артисты Мурад Адыгёзал-заде, Егяна Ахундова, Ульвия Гаджибекова, заслуженные артисты Наргиз Керимова, Рена Рагимова, лауреаты международных конкурсов Джавад Тагизаде, Джейла Сеидова, Тогрул Гусейнли, Ниджат Салманов, Талех Яхьяев, Махир Тагизаде, Фаган Гасанли, Натаван Гасанова, Нармин Наджафли и др.

На фестивале также будет проведен концерт «Оксана Яблонская и ее школа», посвященный 80-летию всемирно известной пианистки Оксаны Яблонской.

Как и каждый год, в рамках нынешнего фестиваля пройдет «Вечер мугама». Любители мугама получат удовольствие от выступлений группы мугама "Naz-nazı".

XI международный музыкальный фестиваль в Габале, являющийся престижным музыкальным праздником, внесет большой вклад в формирование прекрасного музыкального вкуса у населения, признание музыкальных традиций мира и Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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