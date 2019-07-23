EYOF Баку 2019: финалисты соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин

23 июля 2019 23:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам первого дня соревнований по спортивной гимнастике, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" определились финалисты по шести отдельным видам гимнастических упражнений, сообщает Trend.

В финал соревнований в вольных упражнениях вышли - Илья Ковтун (Украина), Назар Чепурный (Украина), Иван Куляк (Россия), Эмре Доданлы (Турция), Самед Мамедли (Азербайджан), Кристиан Балаж (Венгрия), Лео Саладино (Франция), Сэм Мостоуфи (Великобритания).

В финал соревнований в упражнениях на гимнастическом коне вышли – Мин Лоренцо Касали (Италия), Лео Саладино (Франция), Мухаммаджон Якубов (Россия), Владимир Костюк (Украина), Назар Чепурный (Украина), Иван Куляк (Россия), Самед Мамедли (Азербайджан), Лоренцо Боничелли (Италия).

В финал соревнований в упражнениях на кольцах вышли - Иван Куляк (Россия), Лука Боттарелли (Швейцария), Маттиа Пиффаретти (Швейцария), Мухаммаджон Якубов (Россия), Мин Лоренцо Касали (Италия), Назар Чепурный (Украина), Хорхе Кампана (Испания), Кристиан Балаж (Венгрия).

В финал соревнований в упражнениях на параллельных брусьях вышли - Илья Ковтун (Украина), Иван Куляк (Россия), Назар Чепурный (Украина), Мухаммаджон Якубов (Россия), Паскаль Брендель (Германия), Роберт Буртанете (Румыния), Кристиан Балаж (Венгрия), Лукас Десанж (Франция).

В финал соревнований в упражнениях на перекладине вышли - Лукас Десанж (Франция), Кристиан Балаж (Венгрия), Илья Ковтун (Украина), Иван Брунелло (Италия), Мухаммаджон Якубов (Россия), Лоренцо Боничелли (Италия), Иван Куляк (Россия), Каспер Гарнзарек (Польша).

В финал соревнований в опорном прыжке вышли - Габриэль Буртанете (Румыния), Рэйквон Батист (Великобритания), Назар Чепурный (Украина), Иван Куляк (Россия), Виктор Мартинес Марешаль (Бельгия), Роберт Буртанете (Румыния), Хорхе Кампана (Испания), Сэм Мостоуфи (Великобритания).

Отметим, что во вторник в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики прошел первый день соревнования по спортивной гимнастике. Соревнования по спортивной гимнастике в рамках "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева)

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