Министр: Впервые за историю образования в Азербайджане около 3000 абитуриентов, набравших более 500 баллов, выбрали именно специальность учителя

24 июля 2019 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заявления около 55 тысяч человек о приеме на дожность учителя говорит о доверии прозрачности и объективности процесса.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на встрече с кандидатами, показавшими наивысшие результаты на экзамене по приему учителей на работу, передает в среду Trend.

Министр сказал, что одной из основных задач, поставленных «Государственной стратегией по развитию образования в Азербайджане», является преподавательский фактор. Отметив меры, реализованные в этом направлении, Байрамов подчеркнул, что в результате все этих усилий авторитет профессии учителя значительно вырос, в последние годы, в образовательных учреждениях работают более образованные, профессиональные учителя. Отметив некоторые статистические данные по приему учителей на работу министр сообщил, что за прошлый год было принято на должность учителя более 12 тысяч человек что является наивысшим показателем за последние годы.

Министр сказал, что молодежь при, выборе специальности отдает предпочтение профессии учителя, и число принятых на педагогическое обучение в 2018-2019 учебном году значительно увеличилось, а также впервые за историю азербайджанского образования около 3000 абитуриентов набравших более 500 баллов выбрали именно специальность учителя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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