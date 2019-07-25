Минэкологии провело мониторинги на бакинском НПЗ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Накануне в 19:20 в факельной системе бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) наблюдался сильный выброс дыма, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Группа специалистов Национального мониторингового департамента минэкологии провела мониторинги на заводе и вокруг него.

Было установлено, что сильный выброс дыма произошел в результате технической неисправности на одном из эксплуатационных участков завода. Продолжается расследование создавшейся ситуации. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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