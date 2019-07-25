В Национальный музей истории Азербайджана поступили древние экспонаты

БАКУ/Trend/ - В Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук АР поступили новые археологические материалы.

Это фаянсовые сосуды, найденные в Шамкирском районе и основание колонны из развалин дворца Ахеменидов, подобной иранским, что во дворце Пасаргад.

Экспонаты, переданные музею ведущим научным работником Института археологии и этнографии НАНА, доктором философии по истории Эмилем Искендеровым, датируются VI-IV векам до нашей эры, и представляют значительный интерес, с точки зрения изучения древней истории Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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