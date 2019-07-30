На что больше всего тратится население Азербайджана?

30 июля 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Стоимость реализованной продукции в розничной торговой сети Азербайджана в январе-июне 2019 года возросла на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18 миллиардов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, 8,944 миллиарда манатов торгового оборота составили продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 9,033 миллиарда манатов – непродовольственные товары. Стоимость реализованной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,5 и 3,1 процента соответственно.

Рынок продукции за отчетный период характеризуется нижеследующими показателями:

Наименование группы продукции Доход от продажи, в миллионах манатов По отношению к январь-июнь 2018 года, в процентах
Розничный товарооборот 17 977,9 102,8
в том числе:
продукты питания 8074,5 102,6
напитки и табачные изделия 870,4 100,9
текстильные изделия, одежда и обувь 3 236,5 103,0
электрические товары и мебель 1 063,1 102,9
компьютеры, телекоммуникационные оборудования и товары для печати 139,7 104,3
фармацевтические и лекарственные товары 236,7 104,5
автомобильное топливо 990,0 101,8
другие непродовольственные продукты 3 367,0 103,4

За отчетный период 44,9 процента потраченных средств пришлось на долю продуктов питания; 4,9 процента - напитки и табачные изделия; 18,0 процентов - текстильные изделия, одежду и обувь: 5,9 процента - электрические товары и мебель; 5,5 процента - автомобильное горючее; 1,3 процента - фармацевтические и лекарственные товары; 0,8 процента - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию; 18,7 процента - на другие непродовольственные товары.

За первую половину 2019 года 20,0 процента продуктов потребления были реализованы в торговых предприятиях; 49,0 процента - частными предпринимателями; а 31,0 процента - на рынках и ярмарках. По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот в торговых предприятиях увеличился на 27,8 процента, а частных предпринимателей на 0,2 процента, а на рынках и ярмарках показатель понизился на 5,3 процента.

За отчетный период средний товарооборот на душу населения составил 303,2 манатов, что на 11,5 манатов выше аналогичных показателей прошлого года. В среднем каждый гражданин за месяц потратил на продукты питания, напитки и табачные изделия 150,9 манатов, а на непродовольственные товары 152,3 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. )

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