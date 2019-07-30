В Азербайджане 112 выпускников окончили школу с золотой медалью

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане золотых медалей удостоены 112, и серебряных - 67 выпускников школ, окончившие среднее образование с отличием, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Отметим, что министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ «О награждении золотыми и серебряными медалями выпускников общеобразовательных заведений».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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