В Азербайджане 112 выпускников окончили школу с золотой медалью

30 июля 2019 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане золотых медалей удостоены 112, и серебряных - 67 выпускников школ, окончившие среднее образование с отличием, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Отметим, что министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ «О награждении золотыми и серебряными медалями выпускников общеобразовательных заведений».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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