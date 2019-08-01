Центробанк Азербайджана: Выплата компенсаций по долларовым кредитам полностью завершена

БАКУ/Trend/ - Процесс компенсирования долларовых кредитов населения, по которым они понесли убытки в результате девальвации, полностью завершен.

Об этом сообщил председатель Центрального банка Эльман Рустамов на совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой, передает в четверг Trend.

Рустамов отметил, что в экономике наблюдается снижение процентных ставок.

«Несмотря на то, что общий фонд формирует потребительские кредиты с высокими процентными ставками, среднее значение этого показателя по бизнес-кредитам составляет 11 процентов, что близко к нашей учетной ставке. Это показывает, что процентная ставка и процентная политика Центрального банка начали играть важную роль в формировании процентной ставки, как по бизнес-кредитам, так и по вкладам населения. В период кризиса произошла долларизация. Но сегодня мы наблюдаем снижение ее уровня. Долларизация вкладов населения снизилась с 85 процентов в 2016 году до 56, а кредитов - с 52 процентов до 35 процентов», - сказал председатель.

Рустамов также отметил, что кредитная активность продолжается, и за первую половину текущего года объем кредитов вырос на 3,6 процента. В основном на этот рост повлияли потребительские кредиты – девять процентов, а бизнес-кредиты, кредиты в реальном секторе снизились на 0,3 процента.

«Считаем, что мы должны быть внимательными. За ростом потребительских кредитов нужно внимательно следить. Увеличение, в целом, долговой нагрузки населения, а также приближение ее к 50 процентам в портфеле банковского сектора, могут вызвать проблемы в будущем. Сегодня в банковском секторе есть значительная ликвидность. Но, все равно не наблюдается рост бизнес-кредитов», - сообщил главный банкир страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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