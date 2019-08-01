ВОЗ: В базовый пакет обязательного медстрахования в Азербайджане должны входить лекарства

1 августа 2019 16:48 (UTC+04:00)

ВОЗ: В пакет обязательного медстрахования в Азербайджане должно входить и лекарственное обеспечение

БАКУ/Trend/ - В пакет услуг обязательной медицинской страховки в Азербайджане должно входить и обеспечение лекарствами.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала главный экономист по вопросам здравоохранения Всемирной организации здравоохранения Мелитта Жакаб на мероприятии по результатам международной миссии, посетившей страну для поддержки азербайджанского правительства в связи с изменениями в системе здравоохранения.

«Мы считаем, что предварительно в этот пакет могут быть внесены 20-30 наименований лекарств. Это в основном лекарства, используемые в предварительной медицинской помощи, в том числе, понижающие кровяное давление, предназначенные для диабетиков, антибиотики защищающие детей от инфекций, и в особенности от инфекций дыхательных путей, фолиевая кислота и железо для беременных. Но для этого необходимы расчеты», - сказала представитель ВОЗ.

Жакаб считает, что внесение лекарств в пакет страховки облегчит финансовое бремя людей.

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который действует в городе Мингячевир, а также Евлахском и Агдашском районах республики.

С 2020 года во всем Азербайджане начнется внедрение обязательного медицинского страхования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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