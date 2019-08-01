Садагат Велиева: Социально-экономические реформы в Азербайджане дают успешные результаты

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан успешно развивается под руководством Президента Ильхама Алиева. Растут и множатся достижения и успехи нашей страны, что в результате отражается на уровне жизни и благосостоянии населения. И первая половина 2019 года не является исключением.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Садагат Велиева.

Она отметила экономический рост страны в первом полугодии на 2,4 процента, добавив, что прогресс в ненефтяном секторе составил 3,2 процента, ненефтяной промышленность – на 15,7 процента, а рост сельского хозяйства на 13 процентов - рекордный показатель.

"Наряду со всем этим, товарооборот увеличился более чем на 20 процентов,ненефтяной экспорт на 15 процентов. В то же время, бюджетные поступления министерства по налогам, Государственного таможенного комитета выросли более чем на 440 миллионов манатов. За шесть месяцев в экономику страны инвестировано более шести миллиардов долларов, а также инфляция утвердилась на уровне 2,5 процента, доходы населения увеличились на 6,6 процента. Валютные резервы достигли рекордных 49 миллиардов долларов. Лишь за первую половину этого года они выросли на 4 миллиарда. За год иностранный долг снизился на четыре процента и составляет примерно 19 процентов. Также за отчетный период предпринимателям выданы льготные кредиты в размере до 50 миллионов манатов, открыто 60 тысяч рабочих мест. Эти показатели в очередной раз подтверждают, что социально-экономические реформы, проводимые в Азербайджане, дают успешные результаты, развитие страны обрело динамический характер», - сказала депутат.

Велиева отметила, что 2019 год войдет в историю Азербайджана, как год социальных реформ. Потому, что крупные социальные пакеты, осуществленные на основе указов и распоряжений Президента Ильхама Алиева, повысили благосостояние всех категорий населения.

«Утвержденные социальные пакеты, охватывают более четыре миллиона человек. Минимальная пенсия значительно увеличилась в два этапа, по 40 процентов каждый. Минимальная зарплата также поднялась почти в 2 раза, со 130 до 250 манатов, а минимальная пенсия – с 116 до 200 манатов. Также, была решена проблема проблемных кредитов. В том числе, значительно выросло денежное обеспечение более чем 300 тысяч инвалидов, до 500 тысяч вынужденных переселенцев, свыше 100 тысяч студентов, в целом, 1,3 миллиона человек.

Следует отметить, что стоимость первого социального пакета, охватывающего 3 миллиона человек, была равна 1,6 миллиарда манатов. Исполнение второго пакета начнется в сентябре этого года. В целом, стоимость двух социальных пакетов за этот год составляет 2,3 миллиарда манатов. В следующем году на социальные меры с охватом 4,2 миллиона человек будет потрачено три миллиарда манатов», - сообщила Велиева.

Она подчеркнула, что в результате повышения в Азербайджане минимальной зарплаты в два раза, а пенсий - на 75 процентов, наша страна займет среди стран СНГ первое и второе места, соответственно.

Депутат добавила, что за первую половину 2019 года построено около 400 километров дороги, обновлено коммунальное хозяйство, закуплено более 400 лифтов, более чем 50 благоустроенных образцовых дворов сданы в эксплуатацию населению. Многие из них обустроены в Низаминском районе.

"Как видим, за шесть месяцев этого года Азербайджан сохранил динамичное развитие, достиг значительных успехов в социальной сфере. Не случайно, что развитие Азербайджана одобряют международные рейтинговые организации. Наглядным доказательством этого является признание Азербайджана, как одной из десяти первых стран-реформаторов в рамках программы Doing Business Всемирного банка, а также возвышение страны на 25-е место в этом рейтинге», - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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