На пляжах Азербайджана содержание кишечной палочки в несколько раз превышает норму - минэкологии

2 августа 2019 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов провело мониторинги морской воды на территории, начиная от Яламы до Астары, сообщает в пятницу Trend.

Во всех образцах содержание кишечной палочки в несколько раз превышает норму.

Было установлено, что все объекты отдыха и общепита без очистки сбрасывают сточные воды в Каспийское море. Этим объектам были направлены письма с предупреждением.

Также микробиологические показатели оказались выше нормы и в образцах морской воды в районе пляжей в Набрани, Новханы, Шихово, Сахиль, Тюркана, Говсана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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