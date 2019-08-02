Погода в Азербайджане ухудшится

БАКУ /Trend/ - В первой декаде августа, преимущественно в северных и западных районах Азербайджана, ожидается неустойчивая погода, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

После жары, которая продолжалась несколько дней на территории республики, с сегодняшнего вечера и до четвертого августа, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода, кратковременные ливни, грозы, возможен град. Порывистый западный ветер до 18-23 м/с. В реках прогнозируется увеличение водности.

Четвертого августа ожидается перерыв в осадках и ослабление ветра. Пятого-шестого августа вновь преимущественно в северных и западных районах будет неустойчивая погода, ветер, сильнее чем в предыдущие дни - 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в отдельных районах - до 30 метров в секунду.

В Баку и на Абшеронском полуострове, начиная с пятого по восьмое августа, ожидается усиление северо-западного ветра, с максимальными порывами пятого августа до 23-28, местами до 30-35 метров в секунду. Температура воздуха и относительная влажность будут комфортными.

В связи с ожидаемой ветреной погодой минэкологии просит население соблюдать осторожность, находясь у моря или под открытым небом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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