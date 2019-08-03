Государственная служба занятости Азербайджана в этом году назначила выплаты по страхованию от безработицы 1130 лицам

БАКУ/Trend/ - Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за минувший период этого года назначила выплату по страхованию от безработицы 1130 лицам.

Как сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью и коммуникаций министерства, страховка от безработицы выплачивается лицам, потерявшим работу в результате ликвидации организации или сокращении работников (либо штатов) и зарегистрированным в соответствующих центрах занятости, как безработные. Страховой стаж не менее трех лет - обязательное условие.

Выплата рассчитывается на основе среднемесячной зарплаты, с учетом страхового стажа безработного.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.