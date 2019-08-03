В Агсу произошло землетрясение

3 августа 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в 08:50 по местному времени в восьми километрах к западу от станции Пиргулу, на территории Агсуинского района зарегистрировано землетрясение с эпицентром на глубине 13 километров.

Об этом распространил информацию республиканский центр сейсмологической службы НАНА, передает в субботу Trend.

Отмечается, что в эпицентре и прилегающих районах землетрясение ощущались подземные толчки силой до трех баллов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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