В Баку снижена допустимая скорость движения на основных автомагистралях

8 августа 2019 09:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На главных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно сообщению, для обеспечения безопасности движения на дорогах в связи с наблюдаемой дождливой погодой допустимая скорость на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бузовнинское шоссе и Зыхский круг - аэропорт снижена на 20 км/час.

БТА рекомендует всем участникам движения быть более внимательными при таких погодных условиях, а также просит водителей строго соблюдать максимально допустимую скорость.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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