В воинских объединениях и соединениях ВС Азербайджана начались командно-штабные учения (ФОТО)

8 августа 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2019 год, c целью организации боевого слаживания органов управления и штабов, а также уточнения и проверки расчетов по боевому применению различных элементов оперативного и боевого порядка в воинских объединениях и соединениях азербайджанской армии начались командно-штабные учения.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, учения проводятся на картах и на местности с широким использованием тренажеров и боевой техники, а также в симуляционных центрах с применением передовых информационных технологий.

В ходе учений особое внимание уделяется вопросам устойчивого управления, всестороннего обеспечения операций, а также взаимодействия всех участвующих органов управления.

Такие теоретические расчеты деятельности войск как выход и занятие рубежей, районов сосредоточения, перегруппировка, погрузка боевой и другой техники на железнодорожный транспорт и другие вопросы проверяются на практике специально назначенными подразделениями.

(Текст: Турал Гараджаев)

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