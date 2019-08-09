Ареал распространения селей в Азербайджане увеличился

9 августа 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анализ статистических данных о наводнениях показывает, что за последние 20 лет частота наводнений в стране увеличилась в 3 раза, площадь селей и их распространения выросла в 1,5-2 раза. Об этом сказал Trend руководитель отдела экономической и политической географии Азербайджана в Институте географии Национальной академии наук Азербайджана Нариман Пашаев.

По его словам, за последние 100 лет на реках Азербайджана произошли 675 наводнений, что нанесло экономике ущерб в среднем на 1,3-1,5 миллиарда манатов.

Пашаев добавил, что в Азербайджане подвержен селям 561 населенный пункт с общей численностью населения 1,2 миллиона человек. К территориям, подверженным селям, относятся Шеки, Загатала, Гах, Балакен, Нахчыван, Ордубад, Джульфа, Губа, Гусар, Шабран, Гёйчай, Агсу, Масаллы, Лянкяран и Астара. Наиболее активными периодами паводковых процессов в Азербайджане являются апрель-май, июль-август и сентябрь-октябрь.

По его словам, на реках на южных и северо-восточных склонах Большого Кавказа, а также реках Нахчыванской Автономной Республики почти ежегодно, а реках Малого Кавказа и в Талышских горах периодически происходят мощные сели.

Пашаев отметил, что если раньше сели происходили каждые 5-10 лет, то в последнее время из-за усиления антропогенного фактора это случается каждые 3-5 лет, а на некоторых реках - ежегодно.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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