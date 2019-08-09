В Азербайджане забой жертвенного скота и другие услуги будут осуществляться местными исполнительными структурами

9 августа 2019 16:46 (UTC+04:00)

В Азербайджане забой жертвенного скота и другие услуги будут осуществляться местными исполнительными структурами

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) организовало инфотур в стационарные и палаточные пункты забоя скота, которые будут действовать в стране во время праздника Гурбан. Целью инфотура, в котором участвовало более 30 представителей медиа, является информирование журналистов о ходе подготовки в к празднику, проделанной работе в направлении обеспечения населения качественным мясом и мясной продукцией.

В рамках инфотура, прошло ознакомлением с оборудованием и условиями в стационарном пункте забоя в Сабунчинском районе и палаточном пункте, на территории Хатаинского района города Баку, передает в пятницу Trend.

Было отмечено, что для обеспечения правил забоя в праздничные дни в пользование граждан по республике будет выделено 44 стационарных пункта и 30 пунктов палаточного типа. В палаточных пунктах забоя, подготовленных на основе методических рекомендаций специалистов агентства, наряду с продажей жертвенного скота, местными структурами исполнительной власти будут оказываться различные услуги, включая забой животных и разделку туш.

Было также отмечено, что ветеринарное обследование до и после процедуры является необходимым условием для предотвращения заболеваний, которые передаются через мясо.Недопустимо резать скот на улицах, обочинах дорог и других общественных местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, а также перевозить животных без наличия ветеринарной справки.

Отметим, что Агентство пищевой безопасности тесно сотрудничает с институтами медиа для просвещения населения в сфере обеспечения здоровой пищей и пищевой безопасности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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