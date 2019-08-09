Минэкологии: На всех прибрежных объектах должны быть водоочистные сооружения

БАКУ/Trend/ - В каждом человеке должна быть сформирована пляжная культура.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, передает в пятницу Trend.

По его словам, целью министерства не является наказание владельцев прибрежных объектов штрафами, а установка ими водоочистных сооружений.

"За отведенное время владельцы объектов должны устранить имеющиеся недостатки, установить водоочистное оборудование. Объекты, игнорирующие наши предупреждения, не соблюдающие обязательные требования, подвергаются наказанию. Радует, что владельцы некоторых объектов уже начали установку надлежащего оборудования. Они могут использовать очищенную воду также в технических целях", - сказал замминистра.

Алиев подчеркнул, что в целом их проекты служат охране здоровья населения и очищению Каспийского моря.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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