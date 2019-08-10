Накануне праздника Гурбан госструктуры Азербайджана обратились к населению

10 августа 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершились подготовительные работы в стационарных и палаточных пунктах забоя скота, которые будут действовать во время праздника Гурбан. Для ознакомления с проведенной с связи с этим работой Агентство пищевой безопасности Азербайджана организовало инфотур с участием около 50 журналистов, сообщает в субботу Trend.

С целью просвещения населения представители медиа совместно с соответствующими структурами обратились к населению.

"Ежегодно отмечаемый в нашей стране праздник Гурбан сочетает в себе национально-духовную солидарность, равенство, гуманизм и братство, доброжелательность и милосердие. Осуществление людьми своих благородных деяний в дни священного праздника в безопасной и здоровой среде имеет особое значение для здоровья населения. С этой точки зрения для обеспечения населения безопасной мясной продукцией, а также сохранения чистоты улиц, придорожных участков, парков и общественных мест продажа и забой скота должны осуществляться в установленных соответствующими госструктурами местах. Недопустимо производить забой скота в местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, а также перевозить крупный и мелкий рогатый скот без наличия ветеринарных документов", - говорится в обращении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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