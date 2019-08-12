Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

12 августа 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный.

На полуострове ночью - 21-24 градуса, днем - 28-31 градус тепла, в Баку - ночью 22-24 градуса, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба.

Относительная влажность - 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 24-25 градусов тепла.

В большинстве районов без осадков. В некоторых северных и восточных районах ожидается дождь. В отдельных местах возможны ливень, град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов, днем - 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 13-18 градусов, днем - 22-26 градусов тепла.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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