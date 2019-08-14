Завтра в Баку возможен дождь

14 августа 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен кратковременный дождь. Ветер умеренный южный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 19-24, днем - 30-34 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 миллиметров до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75 процентов, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона ветер умеренный южный.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, но ночью и утром в некоторых северных и восточных возможны кратковременные дожди. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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