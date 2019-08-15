В Азербайджане стало известно время экзамена для желающих работать в органах прокуратуры

15 августа 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Этап письменного экзамена конкурса, объявленного Генпрокуратурой Азербайджана, согласно положению "О правилах проведения конкурса среди кандидатов для приема на работу в прокуратуру", утвержденному указом Президента, начнется в 10:00 21 августа в Бакинском дворце спорта (Баку, проспект Нефтяников 26А) и продлится четыре часа.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в целях наблюдения над процессом проведения экзамена будут приглашены представители соответствующих государственных структур, международных и неправительственных организаций, а также представители СМИ.

Кандидаты, допущенные на экзамен, смогут принять участие в нем, представив "Пропуск на письменный экзамен" и удостоверение личности. Информация о правилах проведения экзамена отражена в "Памятке".

Кандидаты могут получить "Пропуск на письменный экзамен" и "Памятку" 19 и 20 августа с 10:00 до 18:00 в приемной административного здания Генпрокуратуры (Баку, улица Нигяр Рафибейли 7), предъявив удостоверение личности.

Дополнительную информацию об экзамене можно получить по телефонам 437-28-56, 492-06-82, 492-74-32 и 492-62-23.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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