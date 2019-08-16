В Дашкесане завершилось строительство водных и канализационных сетей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Дашкесане завершается проект, реализуемый в целях улучшения обеспечения населения питьевой водой и канализационными услугами.

Как сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу", в Дашкесане уже завершилось строительство водных и канализационных сетей. В настоящее время продолжается строительство установки по очистке сточных вод.

Для того, чтобы обеспечить устойчивое снабжение населения качественной питьевой водой было принято решение о подаче воды с родников "Гараинек" и источников "Гурбулаг". С этой целью были построены водоприемные установки, и от водных источников до города был проложен магистральный водопровод протяженность 20 километров, а также построены четыре водохранилища емкостью 4,5 тысячи кубометров, две насосные станции.

Непосредственно в городе проложена водораспределительная сеть протяженностью 17 километров, установлены счетчики, которые были подключены по 2030 адресам. Благодаря новой системе водоснабжения в Дашкесане обеспечена бесперебойная подача воды. Также реконструируется канализационная инфраструктура города и с этой целью построена канализационная сеть протяженностью в 11,5 километра.

В рамках проекта также предусматривается подача питьевой воды в близлежащие поселки Алунитдаг и Меденчиляр с населением 1500 тысяч человек. В частности, уже обеспечена подача воды в поселок Алунитдаг.

Отметим, что созданные в Дашкесане еще в 1950-60-х годах системы водоснабжения и канализации не охватывали всю территорию города и были сильно изношены.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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