Завтра в Азербайджане будет до 40 градусов тепла

21 августа 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет солнечно, северный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в среду Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 20-24, днем - 33-38 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70 процентов, днем - 30-40 процентов.

На пляжах Абшерона северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Утром местами ожидается туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 35-40 градусов тепла, в горах - ночью 13-18, днем - 25-30 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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