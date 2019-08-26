Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за выставкой и пробегом классических автомобилей (ФОТО) (версия 3)

26 августа 2019 11:46 (UTC+04:00)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 10:47)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдала за выставкой и пробегом классических автомобилей, в очередной раз организованными в Баку Автомобильной федерацией Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В пробеге, за которым наблюдала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и многие известные личности, участвовали автомобили, выпущенные до 1980 года. Среди них были личные транспортные средства, прошедшие регистрацию для участия в пробеге, а также транспортные средства из числа экспонатов выставки классических автомобилей, демонстрируемой в Центре Гейдара Алиева.

В пробеге, стартовавшем от Центра Гейдара Алиева, приняли участие свыше 100 классических автомобилей. Все эти автомобили имеют достаточно интересную историю. Несмотря на то, что эти автомобили являются современниками недавней эпохи, по истечении времени их историческая ценность растет.

Один из пришедших на пробег зрителей – Дадаш Агаларов - выразил удовлетворение проведением таких мероприятий в Баку: «Я пришел посмотреть пробег с младшим сыном. Мы с сыном очень любим автомобили, в особенности, ретро-автомобили, и впервые участвуем в этом интересном мероприятии. Очень понравилось, и выставка также организована на высоком уровне. Думаю, что ретро-автомобили интересны всем, они вызывают ностальгические чувства. Организация подобных мероприятий очень важна для обмена мнениями любителями автомобилей, и эффективного проведения ими досуга», - сказал Агаларов.

Другой участник выставки - Рауф Азизов сказал: «Уже свыше 15 лет интересуюсь ретро-автомобилями, и этот интерес превратился в хобби. Я пришел на выставку с двумя собранными мною автомобилями марок «Запорожец» и «Москвич». Сейчас работаю над сборкой автомобиля марки «Волга ГАЗ-21». Демонстрируемый на выставке «Запорожец» 1965 года выпуска, а «Москвич-фургон 427» была одной из самых любимых машин дачных любителей. Организация выставки и пробега ретро-автомобилей играют большую роль в привлечении молодежи к здоровому образу жизни».

В Азербайджане наблюдается значительный интерес к классическим автомобилям.

Участник пробега Вагиф Алиев принял участие в мероприятии автомобилем марки «Запорожец» 1958 года выпуска: «Я всегда активно участвую в мероприятиях, организуемых Автомобильной федерацией Азербайджана и всячески поддерживаю их. Во время выставки и пробега классических автомобилей встречаются владельцы автомобилей, которые обмениваются мнениями друг с другом. Я использую свой автомобиль только во время таких выставок и автопробегов. Сейчас по просьбе друга работаю над моделью «Москвич-403». Ретро-автомобили – мое хобби».

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