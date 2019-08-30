Генплан Баку будет утвержден в следующем году - комитет

30 августа 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предварительная концепция генплана Баку уже готова и представлена в Госкомитет по архитектуре и градостроительству. Об этом сказал советник председателя комитета Руфат Махмуд, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, это первая фаза всех проводимых работ.

«Разрабатываются карты Баку в масштабе 1:10 000 и 1:25 000 с охватом вопросов транспорта, инженерно-коммуникационных систем и охраны окружающей среды. До конца года начнется третья фаза, и до октября следующего года ожидается завершение четвертой фазы, т.е. утверждение генплана Баку», - сказал Махмуд.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане до конца года может быть внедрена система «единого окна» в строительстве
Экономика 12:46
В Азербайджане по упрощенным правилам разрешена эксплуатация 134 многоквартирных зданий
Экономика 26 августа 19:59
Состоялось первое заседание по подготовки генплана Баку
Экономика 29 июня 15:07
При разработке Генплана Баку будут учтены мнения жителей
Общество 7 мая 23:00
В Хатаинском районе Баку приостановлено незаконное строительство 25-этажного дома (ФОТО)
Общество 26 апреля 17:40
В Азербайджане все больше зданий получает разрешение на эксплуатацию в упрощенном порядке
Бизнес 23 апреля 14:12
Лента новостей
ОБСЕ впервые пришлет 300 наблюдателей на выборы в Узбекистане
Бизнес 14:04
В Японии сотрудников головного офиса Toyota эвакуировали из-за задымления
Другие страны 14:04
Компания Az-Granata огласила размеры экспорта алкогольной продукции за рубеж
Бизнес 14:01
Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Казахстан 14:00
Питер Тейс: Риторика Пашиняна представляет угрозу для международных инвесторов, которые хотят работать на Южном Кавказе
Точка зрения 13:40
Казахстан станет первым покупателем новых российских авиалайнеров
Бизнес 13:34
Потенциал Азербайджана позволяет развивать винный туризм - председатель ассоциации
Бизнес 13:27
Завтра в Баку возможен дождь
Общество 13:26
В продажу поступили билеты на футбольный матч Азербайджан-Хорватия
Общество 13:25