Генплан Баку будет утвержден в следующем году - комитет

БАКУ /Trend/ - Предварительная концепция генплана Баку уже готова и представлена в Госкомитет по архитектуре и градостроительству. Об этом сказал советник председателя комитета Руфат Махмуд, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, это первая фаза всех проводимых работ.

«Разрабатываются карты Баку в масштабе 1:10 000 и 1:25 000 с охватом вопросов транспорта, инженерно-коммуникационных систем и охраны окружающей среды. До конца года начнется третья фаза, и до октября следующего года ожидается завершение четвертой фазы, т.е. утверждение генплана Баку», - сказал Махмуд.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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