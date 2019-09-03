В Баку установлен памятник Национальному герою (ФOTO/ВИДЕО)

3 сентября 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку установлен памятник Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову, передает во вторник Trend.

Монумент установлен на улице, носящей имя героя. Памятник уже готов и в ближайшее время ожидается его открытие.

Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в поселке Амираджан Сураханского района Баку в еврейской семье. В 1992 году, когда началась Карабахская война, он добровольно отправился на фронт. Агарунов, назначенный командиром танка, сражался на Шушинском направлении фронта. В боях в направлении Ханкенди, Дашалты, Джамилли он уничтожил много вражеской живой силы и техники. Во время штурма Шуши Альберт Агарунов уничтожил девять танков, семь БТР и много другой техники армян.

Снайперская пуля настигла Агарунова 8 мая 1992 года, и он героически погиб на поле боя.

Медаль Национального героя вручил сестре Альберта Софье Мамедовой лично общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Альберт Агарунов захоронен в Баку в Аллее шехидов. В этом году исполняется 50-летний юбилей героя.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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