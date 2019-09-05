В Баку заново отстраиваются здания семи школ

5 сентября 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках подготовки к 2019-2020 учебному году в шести школах, находящихся в подчинении Управления образования по г. Баку, продолжаются работы по капитальному ремонту, а также заново отстраиваются здания семи школ, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.

Согласно информации, на территории одной из школ достраивается новый корпус, в 58 школах министерством образования продолжаются текущие ремонтные работы.

В пос. Кюрдаханы в Сабунчинском районе Баку Фондом Гейдара Алиева предусмотрено строительство нового школьного здания на 960 ученических мест.

В средних школах №№ 39, 113, 129 идет капитальный ремонт, в школах №№ 97, 101, 155 и 300 снесены старые корпуса и продолжается строительство новых, а здания школ №№ 154, 205 и 208 снесены полностью и вместо них строятся новые.

Кроме того, завершено строительство новой средней школы № 161.

Также планируются снос старых и строительство новых корпусов для школы № 90 и капитальный ремонт нового корпуса, строительство дополнительного корпуса для средней школы № 251.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане более 40 новых школ готовы принять учащихся
Общество 3 сентября 14:25
В Азербайджане завершается выбор вакансий в рамках конкурса по приему на работу в школы
Общество 23 августа 14:36
В Баку аттестат " с отличием" получили 1433 выпускника средних школ (ФОТО)
Общество 10 июля 17:42
В школах Азербайджана сегодня прозвенит "последний звонок"
Общество 14 июня 09:05
В Азербайджане 30% школ проводят занятия во второй или третьей смене
Общество 12 июня 11:56
Начинается прием документов в V и VII классы лицеев и школ-лицеев Баку
Общество 7 июня 13:18
Лента новостей
Товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном достиг $32 млн
Бизнес 12:18
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии запуска электростанции «Шимал-2» в Баку
Политика 12:14
В кинотеатрах CinemaPlus начался показ комедии "Жара" (ВИДЕО)
Интересное 12:12
В МИД призвали НАТО обсуждать утилизацию оружия
Другие страны 12:05
"Эмбамунайгаз" закупит насосы
Тендеры 11:55
АФФА обратилась к журналистам, аккредитованным на матч Азербайджан - Хорватия
Общество 11:46
Buta Airways открывает новые направления на Ближнем Востоке
Бизнес 11:41
В Узбекистане состоится международный конкурс робототехники
Бизнес 11:40
Законопроект об отсрочке Brexit может быть принят в начале следующей недели
Другие страны 11:40