В Баку строится 60-метровый пешеходный переход

6 сентября 2019 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку на проспекте Гейдара Алиева строится 60-метровый подземный пешеходный переход.

Об этом в пятницу сообщил Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

Глава пресс-службы отметил, что ширина перехода пять, высота – три метра. «В настоящее время немалая часть работ уже выполнена, и в ближайшие дни начнутся земляные работы его 18-метровой части. Переход строится под дорогой. Одна часть перехода будет выходить на улицу Зеки Мамедова, которая пересекается с вышеназванным проспектом. Это облегчит передвижение пешеходов, которые несколько раз в день переходят трассу именно в этой части перекрестка», - отметил Наджафли.

По словам главы пресс-службы, пешеход будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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