В Азербайджане еще 50 школ присоединятся к проекту "Цифровые навыки"

БАКУ/Trend/ - В 2019-2020 учебном году планируется привлечь к проекту "Цифровые навыки" 25 школ Баку, 10 школ Сумгайыта и по пять школ в регионах Мингячевир, Шамахы и Гянджа.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования, в 2019-2020 учебном году проект «Цифровые навыки» охватит 70 тысяч учащихся из 120 школ республики.

В приблизительно 150 классах 50 школ, недавно присоединившихся к проекту, оператор образовательной сети Азербайджана AzEduNet осуществляет установку и подключение к сети трех тысяч единиц новой компьютерной техники.

Напомним, целью осуществления проекта, стартовавшего в 2017-2018 учебном году, является развитие в учениках алгоритмического мышления и логики, проектных навыков и обучение основам программирования. Проект позволяет ученикам на практике обучиться новым технологиям и цифровым навыкам, познать секреты программирования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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