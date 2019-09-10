ИВ Баку создала Комиссию по проверке детсадов и детдомов

10 сентября 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приказом главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова создается комиссия по проверке детсадов и детдомов в структурах ИВ Баку, в том числе, находящихся в подчинении Управления дошкольных образовательных учреждений и детдомов Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти.

Комиссия будет проверять подготовку к зиме в детсадах и детдомах, оценит существующую санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую ситуацию.

Комиссия проведет осмотры детсадов, проверит здания, крыши, отопительные системы этих учреждений. Особое внимание будет уделено продовольственному снабжению, хранению продуктов, вопросам питания, уровню здоровья детей, защите от инфекционных болезней, профилактическим мерам и другим вопросам.

После проверок будут изучены заключения комиссии и приняты соответствующие меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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