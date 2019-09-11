В Сумгайыте, Шамахы и Агстафе будет приостановлено газоснабжение

11 сентября 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду 11 сентября с 10:00 будет приостановлено газоснабжение в административном центре и одном поселке Шамахинского района, а также в ряде поселков, жилом участке «Хазар баглары» и нескольких кварталах Сумгайыта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

С 14:30 также будет приостановлено газоснабжение в части Агстафинского района.

Как говорится в сообщении ПО, ограничения в подаче газа связаны с подключением новых линий к источнику, устранением выявленных утечек газа, а также ремонтно-наладочными работами на линиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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