Завтра в Баку до 29 градусов тепла

16 сентября 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-22, днем - 26-29, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, вечером в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман. Порывистый западный ветер.

Ночью 15-20, днем 26-31, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Преобладание слабых ветров и комфортная температура на Абшеронском полуострове, в основном, благоприятствующая метеозависимым людям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В воскресенье в Баку ожидается дождь
Общество 14 сентября 13:03
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 13 сентября 20:33
В субботу в Баку сохранится умеренная погода
Общество 13 сентября 13:21
Завтра в Баку возможен дождь
Общество 12 сентября 14:23
В Баку ожидается до 26 градусов тепла
Общество 11 сентября 14:23
Температура воздуха в Азербайджане близка к климатической норме (Эксклюзив)
Общество 10 сентября 17:06
Лента новостей
Али Керимли ведет сторонников к пропасти - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 14:09
Египет поддержит Узбекистан при вступлении в ВТО
Бизнес 14:07
Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
Общество 13:59
Более чем на половину сократилось число граждан Турции, ищущих работу в Азербайджане
Турция 13:53
Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
Бизнес 13:53
Сократилось число граждан Турции, ищущих работу в Азербайджане
Турция 13:46
Чехия остается традиционным экономическим партнером Грузии (Эксклюзив)
Бизнес 13:42
В связи с «Днем нефтяника» в Nikoil Bank стартует скидочная кредитная кампания
Финансы 13:39
В Баку осуществляется продажа продуктов под брендом «Из села в город» (ФОТО)
Бизнес 13:30