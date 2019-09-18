На станции метро «Низами» в Баку завершен ремонт эскалатора (ФОТО)

18 сентября 2019 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Запущен один из четырех эскалаторов на станции метро «Низами» Бакинского метрополитена, остановленного на ремонт в июне этого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Во течение ремонта были демонтированы основные части эскалатора, обновлены и установлены необходимые детали.

Особо следует отметить, что эскалаторы этого типа останавливаются на ремонт после пробега почти в 110 тысяч километров.

Отметим, что в последний раз капитальный ремонт эскалатора был проведен в 2012 году.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • На станции метро «Низами» в Баку завершен ремонт эскалатора (ФОТО)
  • На станции метро «Низами» в Баку завершен ремонт эскалатора (ФОТО)
  • На станции метро «Низами» в Баку завершен ремонт эскалатора (ФОТО)
  • На станции метро «Низами» в Баку завершен ремонт эскалатора (ФОТО)
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