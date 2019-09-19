Россия заняла первое место в командном зачете Чемпионате мира по художественной гимнастике

19 сентября 2019 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда России заняла первое место в командном зачете с результатом 186.500 баллов на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике, сообщает в четверг Trend.

На втором месте команда Израиля (174.750 балла), на третьем – Беларуси (168.550 балла).

Команда Азербайджана с результатом 147.050 баллов расположилась на 13 месте.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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