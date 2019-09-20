В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО

20 сентября 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Впервые в мировой истории 15-17 сентября по приглашению Казахстана в городе Нур-Султан были проведены пленарные заседания двух влиятельных международных организаций - 62-е пленарное заседание Международной ассоциации судей и 14-е пленарное заседание Международной ассоциации по судебному администрированию. В это же время было организовано очередное заседание Европейской ассоциации судей, сообщает Trend со ссылкой организаторов.

В ходе заседаний состоялось широкое обсуждение независимости судов и судей в государствах-членах, эффективности воплощения правосудия и других тем, также были заслушаны доклады из разных стран.

Президент Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ - СЕПЕЖ), наш соотечественник Рамин Гурбанов выступил на заседаниях по приглашению президента Международной ассоциации судей Тони Пагоне (Австралия) и президента Европейской ассоциации судей Хозе Игрежа Матоса (Португалия).

Тони Пагоне (Австралия)

Хозе Игрежа Матоса (Португалия)

Рамин Гурбанов

Он проинформировал участников о ситуации в области правосудия в Европе, о мероприятиях, проведенных в государствах-членах - в Швейцарии, России, Словении, Мальте, Франции, Черногории, Албании и Испании.

Азербайджан на данных мероприятиях представляли председатель Ассоциации судей Аладдин Джафаров и судья Верховного суда Санан Гаджиев.

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  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
  • В Казахстане прошли заседания двух влиятельных международных судебных ассоциаций - ФОТО
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