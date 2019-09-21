Кораблям ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" отправлены предупреждения в связи с ветреной погодой

21 сентября 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всем кораблям ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" на Каспии отправлены предупреждения в связи с ветреной погодой до завтрашнего дня в акватории моря.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО.

Согласно информации, в предупреждении отражены указания по осуществлению опережающих мер по безопасности и обеспечению следования кораблей в безопасные укрытия в указанный срок. Капитанам и главным механикам кораблей, которые будут стоять в портах на якоре, поручено присутствовать на судне в этот период, чтобы обеспечить их безопасную стоянку.

(Текст: Турал Гараджаев)

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