Болеем за команду Азербайджана – зритель Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Соревнования чемпионата мира организованы превосходно, сказал в субботу Trend зритель 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку Ровшан Азизов.

«Второй раз посещаем Национальную арену гимнастики, соревнования организованы превосходно, зал красиво оформлен. Организаторы очень хорошо все подготовили», - добавил он.

Зритель отметил, что болеет за команду Азербайджана и желает спортсменкам успеха. «Пришли поболеть за команду Азербайджана. Моя дочь занимается гимнастикой в Масаллинском районе, хочу, чтобы она воодушевилась успехами участниц чемпионата», - сказал Ровшан Азизов.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. В Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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