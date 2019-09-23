Спроектирован семикилометровый сегмент велосипедной дорожки в Баку

БАКУ /Trend/ - Спроектирована семикилометровый сегмент велосипедной дорожки в Баку, и работы в этом направлении уже начались.

Об этом в понедельник сообщил Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По словам пресс-секретаря, в столице начались работы по созданию велосипедной дороги.

Агаев добавил, что БТА провел подробные исследования по развитию велосипедного транспорта в Баку, подготовил соответствующий проект предложений.

Пресс-секретарь отметил, что ведется подготовка проекта 18-километровой велосипедной дороги в центре Баку, которой охвачены все основные точки столицы: «В этом проекте предусматривается строительство велосипедных дорожек, начиная с улиц и проспектов, охватывающих центральный части Баку, и семикилометровый участок дорожки уже спроектирован».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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