Спроектирован семикилометровый сегмент велосипедной дорожки в Баку

23 сентября 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спроектирована семикилометровый сегмент велосипедной дорожки в Баку, и работы в этом направлении уже начались.

Об этом в понедельник сообщил Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По словам пресс-секретаря, в столице начались работы по созданию велосипедной дороги.

Агаев добавил, что БТА провел подробные исследования по развитию велосипедного транспорта в Баку, подготовил соответствующий проект предложений.

Пресс-секретарь отметил, что ведется подготовка проекта 18-километровой велосипедной дороги в центре Баку, которой охвачены все основные точки столицы: «В этом проекте предусматривается строительство велосипедных дорожек, начиная с улиц и проспектов, охватывающих центральный части Баку, и семикилометровый участок дорожки уже спроектирован».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бактрансагентство обратилось к жителям столицы в связи с первым учебным днем
Общество 16 сентября 10:33
Бактрансагентство: На ряде улиц и проспектов Баку светофоры будут работать по принципу «зеленой волны»
Общество 13 сентября 11:25
В Баку перенесена автобусная остановка (ФОТО)
Общество 11 сентября 18:27
В Баку объединены два автобусных маршрута (ФОТО)
Общество 9 сентября 16:31
В Баку не работают светофоры на 9 перекрестках
Общество 3 сентября 10:15
На два маршрута в Баку будут пущены автобусы большей вместимости
Общество 31 августа 14:14
Лента новостей
Минздрав: В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу
Общество 17:56
В Казахстане изготовлено нефтегазовое оборудование гигантских размеров
Энергетика 17:54
ABAD откроет несколько предприятий в регионах Азербайджана
Бизнес 17:47
Глобальный рост мощностей возобновляемой энергетики достигнет высочайшего темпа в 2019 году
Энергетика 17:46
CinemaPlus стал партнёром юмористического шоу "Азербайджанская Лига Смеха" (ВИДЕО)
Интересное 17:39
В Баку состоится Неделя массового футбола
Общество 17:33
В Азербайджане для учителей пройдут тренинги по совершенствованию английского языка
Общество 17:23
В Азербайджане увеличилось число женщин-ученых и исследователей (Эксклюзив)
Общество 17:13
Душа Карабаха очаровала Лондон (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:04